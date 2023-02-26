На Алтае закрыли пекарню, которая кормила детей хлебом с кишечной палочкой

Закрыли пекарню, поставлявшую хлебобулочные изделия для питания школьников с. Сейка в Чойском районе (Республика Алтай). При проверке обнаружили антисанитарию, кишечную палочку и сломанную технику. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

При внеплановой проверке пекарни в Чойском районе обнаружили множество грубых нарушений. Потолок, пол и рабочие поверхности были испачканы в жиру, грязи и муке. Стены и пол были повреждены.

В смывах с производственного оборудования нашли кишечную палочку. Кроме того выяснилось, что никто не следит за здоровьем работников, и для них не проводили санитарно-гигиеническое обучение.

Оказалось, что в пекарне нет горячей воды. Сломана вытяжная принудительная вентиляция, отчего в помещениях стоит дым. Также в комнатах ни разу не проводили обработку по предотвращению проникновения грызунов.

Установлено, что маркировка хлебобулочных изделий не соответствует действительности. На ней указано неверное наименование индивидуального предпринимателя и место нахождения изготовителя.

«По результатам проверки материалы дела переданы в Чойский районный суд, которым принято решение об административном приостановлении деятельности пекарни сроком на 15 суток», — сообщили в ведомстве.

Ранее рубцовчанка Юлия купила хлеб «Виталий» с запеченным гвоздем, которым чуть не поранился ее ребенок.