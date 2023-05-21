На благоустройство городских фонтанов Рубцовска потратят почти миллион рублей

На техобслуживание двух городских фонтанов в Рубцовске собираются потратить 900 тыс. рублей. Об этом сообщает мэрия города.

Администрация города провела конкурс на содержание двух фонтанов - светомузыкального на площади им. Ленина и фонтана на привокзальной площади. Выиграла тендер компания «Воронежское».

Контракт подписали 17 мая.

Компания обеспечит промывку и очистку чаш фонтанов, их запуск, программирование работы и постоянное ежедневное обслуживание. В список задач компании также входят демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, слив воды, монтаж защитного настила, погрузочно-разгрузочные работы и другие.

На выполнение работ администрация выделила 900 тыс. рублей. Работы продлятся до 15 октября.

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