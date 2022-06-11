11 июня
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Жизнь

На две недели сдвинулось лето в Алтайском крае

Лето в Алтайском крае в 2022 году началось на две недели раньше обычного, рассказал amic.ru биолог Никита Колесников.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Вместе с ним на две недели сдвинули свой график ягоды и грибы, что является аномальным для этих растений. Это связано с наступлением ранней весны, пояснил ученый.

Обычно пик цветения земляники приходится на первую половину июня, так же как и появление шампиньонов. Но в этом году эти процессы прошли с большим опережением и уже в начале июня зацвела земляника, а сейчас показывают уже и ягоды.

«Садоводы Алтайского края так же отмечают раннее цветение растений на своих участках. Уже к этому моменту успели отцвести многолетники: тюльпаны, крокусы, нарциссы, сирень, венерин башмачок, примула. Сейчас начали цветение ирисы, пионы, жасмин, лилейники», — пояснил биолог.

Такое раннее цветение никакого вреда растениям не принесет, но в жару ученый советует чаще их поливать.

А в первые дни мая грибники собрали в лесах Алтайского края неплохие урожаи первых грибов.

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