23 августа
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Жизнь

На 39-м году жизни скоропостижно скончался мэр российского города

На 39-м году жизни скончался мэр Чебоксар Олег Кортунов, сообщает РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

В пресс-центре главы Чувашии не назвали точную причину смерти молодого политика.

Однако местные СМИ предположили, что мэр мог скончаться из-за проблем с сердцем, указывает Lenta.ru.

Кортунов стал главой Чебоксар в октябре 2020 года.

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