На 39-м году жизни скоропостижно скончался мэр российского города

В пресс-центре главы Чувашии не назвали точную причину смерти молодого политика.
Однако местные СМИ предположили, что мэр мог скончаться из-за проблем с сердцем, указывает Lenta.ru.
Кортунов стал главой Чебоксар в октябре 2020 года.
На 39-м году жизни скончался мэр Чебоксар Олег Кортунов, сообщает РИА Новости.
В пресс-центре главы Чувашии не назвали точную причину смерти молодого политика.
Однако местные СМИ предположили, что мэр мог скончаться из-за проблем с сердцем, указывает Lenta.ru.
Кортунов стал главой Чебоксар в октябре 2020 года.
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