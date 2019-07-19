На набережной Оби появится крупнейшее за Уралом колесо обозрения

Строители закончили монтировать новое колесо. Точную дату открытия пока не озвучивают.
«Колесо будет визуально расположено на доме. Но это будет не более, чем иллюзия, поскольку это будут два развязанных фундамента. Здание будет высотой 6 метров. Внизу будут расположены интерактивные зоны, площадки — подобного в Новосибирске нет», — рассказал директор компании-инвестора Роман Казак.
Это, по его словам, будет первый подобный аттракцион в Европе, имитирующий стоящее на здании колесо, четвёртое по высоте в России.
Напомним, в Барнауле колесо обозрения из центра города планируют отправить в спальный район, а на месте парка построить высотку.