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Жизнь

На набережной Оби появится крупнейшее за Уралом колесо обозрения

В Новосибирске на набережной Оби появится новое колесо обозрения, высотой в 70 м. Пока идет техническая приемка и проводят необходимые экспертизы, пишет НГС со ссылкой на мэрию. Аттракцион будет самым большим за Уралом.

Колесо обозрения.
Колесо обозрения.
CC0

Строители закончили монтировать новое колесо. Точную дату открытия пока не озвучивают.

«Колесо будет визуально расположено на доме. Но это будет не более, чем иллюзия, поскольку это будут два развязанных фундамента. Здание будет высотой 6 метров. Внизу будут расположены интерактивные зоны, площадки — подобного в Новосибирске нет», — рассказал директор компании-инвестора Роман Казак.

Паспорт нового колеса обозрения в Новосибирске.
Паспорт нового колеса обозрения в Новосибирске.
Пресс-служба мэрии Новосибирска.

Это, по его словам, будет первый подобный аттракцион в Европе, имитирующий стоящее на здании колесо, четвёртое по высоте в России.

Напомним, в Барнауле колесо обозрения из центра города планируют отправить в спальный район, а на месте парка построить высотку.

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