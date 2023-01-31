На несколько километров увеличат троллейбусный маршрут по Взлетной

В Барнауле приступили к разработке проекта по продлению троллейбусных линий по ул. Взлетной. Об этом сообщает мэрия города.

В 2023 году предлагают построить 3,5 км троллейбусной контактной сети, чтобы продлить троллейбусный маршрут № 7.

Его увеличат по ул. Взлетной — от ул. Попова до Северного Власихинского проезда. Власти Барнаула предполагают, что после строительства линии на маршрут по нему пустят два дополнительных троллейбуса.

Необходимость в транспорте возникла после застройки новых микрорайонов города, заявляют специалисты дорожного комитета. Пассажиропоток значительно увеличился по улицам Сергея Ускова, Солнечная Поляна и Взлетной.