31 января
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Жизнь

На несколько километров увеличат троллейбусный маршрут по Взлетной

В Барнауле приступили к разработке проекта по продлению троллейбусных линий по ул. Взлетной. Об этом сообщает мэрия города.

Троллейбус.
Троллейбус.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В 2023 году предлагают построить 3,5 км троллейбусной контактной сети, чтобы продлить троллейбусный маршрут № 7.

Его увеличат по ул. Взлетной — от ул. Попова до Северного Власихинского проезда. Власти Барнаула предполагают, что после строительства линии на маршрут по нему пустят два дополнительных троллейбуса.

Необходимость в транспорте возникла после застройки новых микрорайонов города, заявляют специалисты дорожного комитета. Пассажиропоток значительно увеличился по улицам Сергея Ускова, Солнечная Поляна и Взлетной.

«Продление маршрута № 7 по этим улицам позволит организовать беспересадочный проезд в центр города с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан», — заявили в ведомстве.

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