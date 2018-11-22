На Новом мосту в Барнауле создали сплошной световой коридор

Светильники заменили, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
Раньше, проезжая по Новому мосту, на освещаемых участках водитель видел темные пятна, теперь это сплошной световой коридор, — говорит Алексей Адам, начальник Центрального ДСУ.
В Минстройтрансе края отмечают, что на Новом мосту установили энергоэффективные светильники, которые сделали в Барнауле. Благодаря специальной конструкции они обладают высокой виброустойчивостью, не содержат ртуть и другие вредные вещества, а также электро- и пожаробезопасны.
До конца ноября в столице Алтайского края установят еще 60 новых светильников. Они появятся вдоль проспекта Красноармейского (от улицы Аванесова до улицы Ползунова). Общая стоимость работ — 1,4 млн рублей.