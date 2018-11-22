На Новом мосту в Барнауле создали сплошной световой коридор

В Барнауле улучшили освещение на Новом мосту через реку Обь. На переправе установили 46 новых фонарей, пишет официальный сайт города

Светильники заменили, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Раньше, проезжая по Новому мосту, на освещаемых участках водитель видел темные пятна, теперь это сплошной световой коридор, — говорит Алексей Адам, начальник Центрального ДСУ.

В Минстройтрансе края отмечают, что на Новом мосту установили энергоэффективные светильники, которые сделали в Барнауле. Благодаря специальной конструкции они обладают высокой виброустойчивостью, не содержат ртуть и другие вредные вещества, а также электро- и пожаробезопасны.

До конца ноября в столице Алтайского края установят еще 60 новых светильников. Они появятся вдоль проспекта Красноармейского (от улицы Аванесова до улицы Ползунова). Общая стоимость работ — 1,4 млн рублей.