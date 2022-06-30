30 июня
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Жизнь

На ремонт объектов культуры в Алтайском крае выделили более 1 млрд рублей

На ремонт объектов культуры в Алтайском крае выделили более 1 млрд рублей, стало известно после заседания Общественного совета по культуре. Отреставрировать предлагают 41 здание.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

В Алтайском крае существует несколько программ, благодаря которым возможен ремонт культурных объектов. В этот список входят «Комплексное развитие сельских территорий» и «Культура малой родины». С помощью них заказчики смогут проводить весь комплекс мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры.

На ремонт планируют потратить более 1 млрд рублей из краевого бюджета.

Также на заседании обсудили стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года в культурной отрасли.

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