На ремонт объектов культуры в Алтайском крае выделили более 1 млрд рублей

В Алтайском крае существует несколько программ, благодаря которым возможен ремонт культурных объектов. В этот список входят «Комплексное развитие сельских территорий» и «Культура малой родины». С помощью них заказчики смогут проводить весь комплекс мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры.
На ремонт планируют потратить более 1 млрд рублей из краевого бюджета.
Также на заседании обсудили стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года в культурной отрасли.