На ремонт теплосетей Барнаула направят 1 млрд рублей

На ремонт городских теплосетей направят миллиард рублей. В течение пяти лет планируют на эти деньги планируют отремонтировать трубопопроводов и сократить количество аварий, сообщает официальный сайт Барнаула.

Восстановительные работы на теплотрассе на поселке Южном. 30 января 2019 года.

В мэрии отмечают, что увеличить объем инвестиций удалось за счет договоренности руководства СГК и муниципалитета. Напомним, недавно в Барнауле случились несколько повреждений водопроводов. Так, только 8 февраля произошли три коммунальные аварии. Самой резонансной стала авария на улице Малахова 1 февраля.

По словам Сергея Дугина, в период сильных морозов главное — оперативно вернуть в дома горожан тепло или воду. Ранее он сообщал, что состояние коммунальной инфраструктуры города находится на контроле, а аварий стало меньше, чем год назад.

В мэрии отмечают, что после аварии в поселке Южный по поручению главы города приобрели дополнительное оборудование для бригад: погружные высокотемпературные насосы, которые способны откачивать кипяток, вентиляторы, обогреватели, светильники, переговорные рации. Все это позволит сократить сроки устранения повреждений.

Сергей Дугин отметил, что изношенные сети — проблема большинства муниципалитетов, в том числе Барнаула, назрела необходимость их модернизации.

Altapress.ru писал, что ранее прокуратура пришла к выводу, что половина водопроводных и четверть тепловых сетей в Барнауле полностью изношены и требуют замены.