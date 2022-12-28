«На счастье смотреть скучно». Как кинематограф учит нас страдать, рассказал барнаульский психолог

Вопрос выгоды

Максим Панов начинает сразу с примера: «Допустим, мать алкоголика жалуется: я ему денег дала, а он на выпивку потратил. Какой тут выход. Просто не содержать. А она на это отвечает: ну как же так? Вот в этой короткой истории вся суть человека с синдромом жертвы».

Такие люди, объясняет специалист, являются экспертами только в чужой жизни. В своей же, как правило, к лучшему ничего менять не стремятся. Потому что страдать для них — выгодно.

Максим Панов,

психолог:

Таким образом, жертва «отметает» любые варианты решения своих проблем. Ей они неинтересны. Зато пострадать, пожаловаться — хоть круглые сутки. Тем самым человек получает внимание, любовь. И, что не менее важно, снисхождение к своим ошибкам.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Еще один «инструмент» для получения выгоды — обида. С ее помощью манипулятор получает от «виновного» те или иные блага. Материальные в том числе.

Кино про боль

С основным разобрались. Но причем здесь кинематограф?

Максим Панов,

психолог:

Дело в том, что когда человек просто счастливо живет, смотреть на это в качестве зрителя неинтересно. Люди никогда не пойдут на фильм про то, как все хорошо. А вот страдания, боль — это все очень зрелищно. И, кстати, сам страдающий тоже считает, что у него очень яркие и насыщенные дни. Столько эмоций. Только вот все негативные. Все вокруг виноваты — один я хороший. Не иначе, сюжет для киноленты. Потому что на счастье смотреть скучно.

Стресс. pixabay.com

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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