На свою первую прогулку вышел котенок леопарда в барнаульском зоопарке

Маленький котенок леопарда вышел на свою первую прогулку в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Пока что за ним приглядывает пятнистая мама, сообщают сотрудники зоопарка.

В теплый весенний денек малыш вышел на свою первую прогулку. Пока он не отходит далеко от домика и находится под пристальным наблюдением мамы Сильвы.

Подражая пятнистому папе Маврику, он старается напугать оператора и грозно шипит на него.

Однако оператор не спешит уходить, и в дело вступает Сильва. От такого рыка даже прекратилась съемка. Подписчики группы зоопарка испугались — неужели из-за чрезмерного любопытства оператора съели?

Но с ним все в порядке — просто телефон упал с импровизированного штатива.

Котенок родился 5 января 2023 года в семье Сильвы и Маврика. Сын такой же черный, как папа, и очень «голосистый». По секрету, altapress.ru давно придумал милое прозвище новорожденному — Леоперденыш.