На свою первую прогулку вышел котенок леопарда в барнаульском зоопарке

В теплый весенний денек малыш вышел на свою первую прогулку. Пока он не отходит далеко от домика и находится под пристальным наблюдением мамы Сильвы.
Подражая пятнистому папе Маврику, он старается напугать оператора и грозно шипит на него.
Однако оператор не спешит уходить, и в дело вступает Сильва. От такого рыка даже прекратилась съемка. Подписчики группы зоопарка испугались — неужели из-за чрезмерного любопытства оператора съели?
Но с ним все в порядке — просто телефон упал с импровизированного штатива.
Котенок родился 5 января 2023 года в семье Сильвы и Маврика. Сын такой же черный, как папа, и очень «голосистый». По секрету, altapress.ru давно придумал милое прозвище новорожденному — Леоперденыш.