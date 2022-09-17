Над чем смеялись на этой неделе: altapress.ru показывает мемы про Лео Ди Каприо

На этой неделе пользователи сети активно смеялись над Лео Ди Каприо. Голливудский актер расстался с моделью Камилой Морроне. Казалось бы, ничего удивительного, однако пользователи заметили, что девушке недавно исполнилось 25 лет. После этого они проверили возрасты других бывших Ди Каприо и пришли к выводу, что актер встречается только с теми, кто моложе 25.

Когда закономерность стала очевидной, от мемов уже некуда было скрыться. И понеслось…

Например, девушки старше 25 лет делают на свои Дни рождения торты с надписью: «Слишком старая для Леонардо Ди Каприо».

Торты с надписью «слишком старая для Лео Ди Каприо». twitter.com.

Кто-то из пользователей сделал отсылку к Форрест Гампу:

«Это Ди Каприо, как только его девушке исполняется 25», — написали в сообщении.

Форрест Гамп. Кинопоиск.

А эти мемы мы нашли на picabu.ru.

Стоит отметить, что Ди Каприо регулярно обсмеивают в интернете. Вспомнить хотя бы тот случай, когда он в очередной раз получил «Золотой Глобус» вместо «Оскара».