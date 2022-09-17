Над чем смеялись на этой неделе: altapress.ru показывает мемы про Лео Ди Каприо

Когда закономерность стала очевидной, от мемов уже некуда было скрыться. И понеслось…
Например, девушки старше 25 лет делают на свои Дни рождения торты с надписью: «Слишком старая для Леонардо Ди Каприо».
Кто-то из пользователей сделал отсылку к Форрест Гампу:
«Это Ди Каприо, как только его девушке исполняется 25», — написали в сообщении.
А эти мемы мы нашли на picabu.ru.
Стоит отметить, что Ди Каприо регулярно обсмеивают в интернете. Вспомнить хотя бы тот случай, когда он в очередной раз получил «Золотой Глобус» вместо «Оскара».