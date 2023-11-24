Накануне Дня матери Вячеслав Франк встретился с жительницами Барнаула

Официальный сайт города сообщает, что на собрании также присутствовали многодетные мамы столицы Алтайского края, активистки и общественницы.
Директор Центра социальной поддержки семьи и детства "Караван надежды" Анна Манойленко - мама трех детей, но также ведет активную общественную деятельность, реализуя социальные проекты.
Многодетная семья Ивкиных в 2015 году награждены медалью "Родительская слава". Мать семейства Ирина Ивкина все свободное время посвящает воспитанию детей. А 2 года назад Ивкины стали победителями муниципального этапа краевой эстафеты родительского подвига "Согрей теплом родительского сердца" в номинации "Многодетная семья".
Елена Бацунова является руководителем общественной организации родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна "Солнечный круг" и воспитывает семерых детей. Руководимая ею организация отмечена Российским благотворительным фондом "Даунсайд Ап" за вклад в развитие этики и системы сопровождения людей с синдромом Дауна.
Супруга участника СВО, который отмечен медалью Министерства обороны России "За воинскую доблесть" II степени, Марина Зырянова со своими детьми участвует в сборе гуманитарной помощи бойцам на передовой.
Вдова участника СВО Марина Беликова воспитывает двоих детей. Но также успевает вести активную общественную деятельность. Беликова помогает семьям участников СВО, участвует в волонтерских проектах, сборе гуманитарной помощи.
Многодетная мама Инесса Котова пишет книги для детей в стихах и прозе: "Монстрик Гоша и другие мамины истории", "Данилка на желейной планете" и др. А в 2023 году Инесса Котова стала победительницей городского конкурса "Моя мама – Весна".
Жительницы Барнаула рассказали мэр-у о своей деятельности и обсудили социально значимые вопросы. Больше всего внимания уделили вопросу оказания помощи семьям участников СВО, их детям.
Вячеслав Франк отметил, что на особом контроле администрации находится помощь участникам СВО и их семьям. Горожане участвуют в сборе гуманитарной помощи, а также для семей военнослужащих действуют социальные меры поддержки.
Мэр Барнаула поздравил участниц с наступающим праздником - Днем матери:
"Это один из самых светлых и трогательных праздников. Каждому из нас, в любом возрасте, нужна мама, ее забота, поддержка и мудрый совет. Спасибо всем вам за активную жизненную позицию, участие в социально важных мероприятиях. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия вашим семьям".
Ранее мэр лично посмотрел, как ремонтируют теплосеть в центре города.