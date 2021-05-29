Как готовиться к свадьбе на день Федора. Народные приметы 29 мая

29 мая отмечается народно-христианский праздник — день Федора Житника. У праздника есть еще одно название — «Житник». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные приметы 28 мая

В народе Феодора (Федора) прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь дня Федора подавали кашу: манную, ячневую, гречневую или пшенную.

Перед началом посевных работ необходимо окропить землю и помолиться покровителю жита, самому Феодору, за высокий урожай и хорошую погоду. В этот день питались в основном кашами без излишеств, крупных гуляний и посиделок не устраивали, посвящая все время домашней работе или рукоделию.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Много запретов связано с будущей свадьбой. Так, мама жениха не должна помогать невесте покупать наряд на торжество. Иначе впереди между ними будут постоянные конфликты.

Приобретать свадебные туфли девушка должна строго в одиночестве. Если с ней в этот момент будет кто-то из близких или друзей, брак окажется недолговечным. Так считали предки.

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Для подружек невесты тоже есть запрет: нельзя покупать одинаковые наряды. Пусть цвет будет похож, но только не фасон. Если они ослушаются, то свежеиспеченный супруг окажется изменником.

Обручальные кольца не рекомендуется брать у родных. В противном случае муж и жена будут постоянно обманывать друг друга. Это поверье действует даже в том случае, если близкие, предлагающие свои кольца, прожили счастливую супружескую жизнь.

Ложками 29 мая лучше не пользоваться, поэтому от первых блюд стоит отказаться. В противном случае можно призвать в дом беду. Чтобы в будущем не оказаться в финансовой пропасти, необходимо доесть все, что наложили в тарелку.

Народные приметы 29 мая