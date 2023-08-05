Что принято делать на Трофима Бессонника
День называют Бессонником, потому что начиналась горяча пора работы в поле - работали от рассвета до заката, нельзя было долго спать и лениться.
Другое название этого дня — Калинники-Малинники, это период сбора калины и малины. Мечтающие о невиданной красоте и большой любви девушки старались сегодня съесть хотя бы одну ягодку малины или умыться соком калины.
Перед эти днем следует положить под подушку железный предмет - они станут оберегом от нечистой силы.
Калина.
unsplash.com
Что нельзя делать на Калинники-Малинники
- Не лежите долго в постели с утра, вечером нужно лечь рано.
- Нельзя делать бесполезную, неважную работу. Труд пройдет зря и приведет к большим проблемам в деятельности.
- Нельзя одиноким мужчинам ходить в лес и на водоемы одним - раньше верили, что сегодня активны русалки, которые могут увести путника за собой и утопить в болоте или заблудить в чаще.
- Нельзя рубить ствол и ветки калины — к несчастью в личной жизни.
- Нельзя проявлять жадничать, скупиться, отказывать в помощи — к проблемам с финансами.
- Нельзя работать на свежем воздухе в полдень - кто работает при зените солнца, накажут духи Полудницы. будет солнечный удар, обморок.
- Нельзя давать пробовать сваренное варенье - заготовка испортится.
Малина, ягода.
СС0
Народные приметы на 5 августа
- Вечером по земле стелется туман — будет жаркая погода.
- Голуби с самого утра прячутся в убежище — стоит ждать ненастье.
- Несмотря на дождь, паук паутину принялся плести — к скорому улучшению погоды.
- Сом на поверхности воды показывается — будет сильный дождь или гроза.
- Филин громко ухает — к похолоданию.
- Много муравьев вокруг муравейников — к скорой солнечной погоде.
- Холодно — тепла не будет следующие 40 дней.
- Много звезд на небе — стоить ожидать сильный дождь через пару дней.
- Ярко-красный закат — будет сильный ветер.