Народные приметы на Мануйло и Савелия. Что категорически запрещено делать 30 июня

Мануйло и Савелия отмечают в народе 30 июня. Рассказываем, с какими запретами и приметами связан праздник.

Что ни в коем случае нельзя делать 30 июня

Издавна православные чтили память мучеников Мануила, Савела и Исмаила 30 июня.

Предки считали День Мануйло и Савелия «нечистым». По поверью, в этот праздник близко к избам подходит нечисть. Чтобы на двор не напал мор, 10 июня не рекомендуют отвечать на жалобные крики из-за ворот.

Кроме того, на Мануйло не следует разводить костры и готовить блюда с яйцами. По поверью, чем сварить яиц, тем лучше будут нестись куры.

Также в Мануйлов день не стоит давать деньги в долг. Иначе из дома могут уйти благополучие и достаток.

Народные приметы на Мануйло и Савелия