30 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Народные приметы на Мануйло и Савелия. Что категорически запрещено делать 30 июня

Мануйло и Савелия отмечают в народе 30 июня. Рассказываем, с какими запретами и приметами связан праздник.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Что ни в коем случае нельзя делать 30 июня

Издавна православные чтили память мучеников Мануила, Савела и Исмаила 30 июня.

Предки считали День Мануйло и Савелия «нечистым». По поверью, в этот праздник близко к избам подходит нечисть. Чтобы на двор не напал мор, 10 июня не рекомендуют отвечать на жалобные крики из-за ворот.

Кроме того, на Мануйло не следует разводить костры и готовить блюда с яйцами. По поверью, чем сварить яиц, тем лучше будут нестись куры.

Также в Мануйлов день не стоит давать деньги в долг. Иначе из дома могут уйти благополучие и достаток.

Народные приметы на Мануйло и Савелия

  • На рассвете 30 июня душно — к непогоде.
  • Багровое небо на Мануйло и Савелия — к хорошей жатве.
  • Красный месяц ночью на 30 июня — к дождю.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость