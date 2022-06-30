Народные приметы на Мануйло и Савелия. Что категорически запрещено делать 30 июня

Что ни в коем случае нельзя делать 30 июня
Издавна православные чтили память мучеников Мануила, Савела и Исмаила 30 июня.
Предки считали День Мануйло и Савелия «нечистым». По поверью, в этот праздник близко к избам подходит нечисть. Чтобы на двор не напал мор, 10 июня не рекомендуют отвечать на жалобные крики из-за ворот.
Кроме того, на Мануйло не следует разводить костры и готовить блюда с яйцами. По поверью, чем сварить яиц, тем лучше будут нестись куры.
Также в Мануйлов день не стоит давать деньги в долг. Иначе из дома могут уйти благополучие и достаток.
Народные приметы на Мануйло и Савелия
- На рассвете 30 июня душно — к непогоде.
- Багровое небо на Мануйло и Савелия — к хорошей жатве.
- Красный месяц ночью на 30 июня — к дождю.