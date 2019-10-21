Народные приметы на 21 октября. Что делать на Трифона и Пелагею, чтоб хорошо пережить зиму

21 октября — народно-христианский праздник Трифона и Пелагеи. В этот день на Руси готовили к зиме одежду и обувь и прятали подальше и поглубже заготовленные осенью соленья. В общем, этот день считался особо важным при подготовке к зиме.

Поворот на зиму

Считалось, что с именно с 21 октября (по новому стилю), в день преподобного Трифона Вятского и преподобной Пелагии Антиохийской, надо достать весь свой зимний гардероб и внимательно его осмотреть.

А затем привести его в порядок. А если нет тёплой одежды — сшить её, «пока Трифон и Пелагея чинят кафтан», или приобрести.

«С Трифона-Пелагеи все холоднее», «Трифон шубу чинит — Пелагея рукавицы шьет», — говорили наши предки.

Не случайно у этого дня есть и другие названия, явно связанные с наступлением холодов: Ознобицы, Ознобуха, Зябушка, сообщает сайт booh.ru.

Соленья , заготовки. Открытые источники в Интернете ( СС0)

А еще на Трифона-Пелагею прятали бочки с соленьями — огурцами и капустой. Их опускали на дно рек — ведь подо льдом вода не замерзает. Чтобы достать бочки, во льду рубили полынью.

Что нельзя делать на Трифона-Пелагею

В этот день традиционно закладывали новые поля, для чего вырубали деревья, а также начинали строительство новой избы. Отсюда еще одно название праздника: Починок.

Но старые деревьями этом рубить запрещалось! Считалось, что в них живет душа человека, и если такое дерево срубить, душа останется незащищенной.

Приметы на 21 октября

Если 21 октября облака располагаются низко — скоро наступят настоящие холода.

Если луна в кругах , лето будет сухим.

лето будет сухим. Около солнца появился туманный круг — к сухой и ясной погоде.

Дятел долбит дерево , начиная снизу , и поднимается кверху , сдирая всю кору — к суровой и снежной зиме.

Ночь. Луна. Кошка СС0

Кто такие Трифон и Пелагея

Преподобный Трифон, которому посвящен день 21 октября, жил в XVI веке в Архангельской губернии. В детстве он хотел стать монахом, и, позврослев, ушел в Пыскорский монастырь в Пермской губернии.

Усердный труд довел его до болезни, Трифон чуть не погиб. Согласно легенде, когда он был при смерти, к нему явился святитель Николай, который его вылечил и подарил ему дар совершать чудеса.

Пелагея жила в III веке в Антиохии Сирийской. Она была красавицей, танцовщицей и, увы, распутницей. Но услышала слова христианского проповедника и глубоко раскаялась. Покрестилась, раздала все, что нажила, нищим, и ушла в монастырь.