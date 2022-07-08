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Жизнь

Народные традиции в день Петра и Февронии. Что нужно делать 8 июля

8 июля отмечается народно-христианский праздник — день Петра и Февронии. По-другому он называется: «Феврония Русальница». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
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Что нужно сделать на день Петра и Февронии

В этот день сходить в храм, помолиться о любви и семейном счастье, а также попросить бога о здоровье всех членов семьи;

8 июля обязательно признайтесь в любви своей второй половинке;

На день Петра и Февронии помогите родным и близким с домашними хлопотами, покажите свои чувства;

Устройте семейное застолье.

Приметы 8 июля

  • Предки замечали, что часто именно после дня Петра и Февронии наступает настоящая летняя жара.
  • Если 8 июля — знойный день, то еще 40 дней будет жарко.
  • Дождь — к большому количеству меда.
  • Если 8 июля идет дождь и дует северный ветер, вскоре погода наладится. А вот восточный ветер принесет с собой дожди.
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