Народные традиции в день Петра и Февронии. Что нужно делать 8 июля

8 июля отмечается народно-христианский праздник — день Петра и Февронии. По-другому он называется: «Феврония Русальница». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Что нужно сделать на день Петра и Февронии

В этот день сходить в храм, помолиться о любви и семейном счастье, а также попросить бога о здоровье всех членов семьи;

8 июля обязательно признайтесь в любви своей второй половинке;

На день Петра и Февронии помогите родным и близким с домашними хлопотами, покажите свои чувства;

Устройте семейное застолье.

Приметы 8 июля