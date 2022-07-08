Народные традиции в день Петра и Февронии. Что нужно делать 8 июля

Что нужно сделать на день Петра и Февронии
В этот день сходить в храм, помолиться о любви и семейном счастье, а также попросить бога о здоровье всех членов семьи;
8 июля обязательно признайтесь в любви своей второй половинке;
На день Петра и Февронии помогите родным и близким с домашними хлопотами, покажите свои чувства;
Устройте семейное застолье.
Приметы 8 июля
- Предки замечали, что часто именно после дня Петра и Февронии наступает настоящая летняя жара.
- Если 8 июля — знойный день, то еще 40 дней будет жарко.
- Дождь — к большому количеству меда.
- Если 8 июля идет дождь и дует северный ветер, вскоре погода наладится. А вот восточный ветер принесет с собой дожди.