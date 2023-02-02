Народный артист Щербаков госпитализирован в больницу

Его супруга Татьяна Бронзова сообщила ТАСС, что мужа положили в больницу для обследования. По ее словам, нет поводов для переживания.

Она также добавила, что Щербаков болел в последнее время. Накануне в связи с плохим самочувствием артиста отменили спектакль с его участием «Свободная пара» в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге.

Его сын сообщил РИА Новости, что ему предварительно диагностировали ОРВИ с кардиологическими осложнениями.

Ранее знаменитого телеведущего и путешественника Николая Дроздова доставили в больницу с переломами ребер.