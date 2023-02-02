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Жизнь

Народный артист Щербаков госпитализирован в больницу

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве.

Борис Щербаков.
Борис Щербаков.
vk.com/id36251501

Его супруга Татьяна Бронзова сообщила ТАСС, что мужа положили в больницу для обследования. По ее словам, нет поводов для переживания.

Она также добавила, что Щербаков болел в последнее время. Накануне в связи с плохим самочувствием артиста отменили спектакль с его участием «Свободная пара» в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге.

Его сын сообщил РИА Новости, что ему предварительно диагностировали ОРВИ с кардиологическими осложнениями.

Ранее знаменитого телеведущего и путешественника Николая Дроздова доставили в больницу с переломами ребер.

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