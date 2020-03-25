Народный рейтинг поправок к Конституции опубликовал ВЦИОМ

Выяснилось, что наиболее важной россияне считают поправку, которая обеспечит доступность и качество медицинского обслуживания (95%).
Также россияне высоко оценили признание детей приоритетным направлением госполитики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).
Далее идут предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия (92%), гарантии адресной соцподдержки и индексации соцвыплат (92%) и ежегодной обязательной индексации пенсий (92%).
В самом низу рейтинга расположились поправки о создании единой публичной системы власти (57%), расширении полномочий Совфеда (47%) и расширении полномочий Госдумы (47%).
Защиту института брака как союза мужчины и женщины поддержали 80% опрошенных.
Примечательно, что снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах поддержали 61% респондентов.
Опрос проведен 22 марта 2020 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что лишь 25% россиян готовы голосовать за поправки в Конституцию, к такому выводу пришел «Левада-центр».
Глосование должно пройти 22 апреля, однако дату могут перенести из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Напомним, некоторые поправки вызвали большой резонанс. Во многих регионах, в том числе в Алтайском крае, прошли митинги.