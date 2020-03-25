Народный рейтинг поправок к Конституции опубликовал ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.

Выяснилось, что наиболее важной россияне считают поправку, которая обеспечит доступность и качество медицинского обслуживания (95%).

Также россияне высоко оценили признание детей приоритетным направлением госполитики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

Далее идут предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия (92%), гарантии адресной соцподдержки и индексации соцвыплат (92%) и ежегодной обязательной индексации пенсий (92%).

В самом низу рейтинга расположились поправки о создании единой публичной системы власти (57%), расширении полномочий Совфеда (47%) и расширении полномочий Госдумы (47%).

Защиту института брака как союза мужчины и женщины поддержали 80% опрошенных.

Примечательно, что снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах поддержали 61% респондентов.

Опрос проведен 22 марта 2020 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов России.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию Анна Зайкова

Ранее сообщалось, что лишь 25% россиян готовы голосовать за поправки в Конституцию, к такому выводу пришел «Левада-центр».

Глосование должно пройти 22 апреля, однако дату могут перенести из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Напомним, некоторые поправки вызвали большой резонанс. Во многих регионах, в том числе в Алтайском крае, прошли митинги.