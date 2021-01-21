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Жизнь

«Настоящий трэш и полный бардак»: сибиряк рассказал, как в поликлинике пережил массовую вакцинацию

Житель новосибирского Академгородка Артем Тюрин поделился впечатлениями от похода в местную поликлинику на вакцинацию от коронавируса, пишет Om1.ru.

Регистратура в поликлинике. Очередь.
Регистратура в поликлинике. Очередь.
"Народные новости".

Артем отметил, что из-за большого количества желающих, все поставлено на конвейер — кроме «скажи фамилию» и «дай бумажку» ничего не спрашивают.

Эту «бумажку» необходимо заполнить перед входом в кабинет. При себе желательно иметь паспорт, СНИЛС и полис медстрахования.

«Если честно, то я в бланке заполнял не все пункты. Не ставил температуру, частоту биения сердца. Думал, все равно врач проверит. Но не там-то было — медик вписывает все в пределах нормы», — рассказал сибиряк о первой странности.

Прививку ставят в плечо и две минуты наблюдают, что происходит с человеком — не становится ли плохо. В холле — живая очередь, в основном пенсионеры.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

«Когда я пришел на прививку, народу было человек 30. Занял очередь. Потом начался настоящий трэш. Минут 40 медики обслуживали одного человека. Потому что у врача завис компьютер, он не мог внести пациента в базу данных. Некоторые лезут в кабинет в верхней одежде без очереди. Их выгоняют. Вокруг ругань и крики. В холле полный бардак и сломанная очередь», — рассказал Артем.

При этом, как он отметил, некоторые желающие записались на прием через сайт Госуслуг, но у медсестры даже не было этого списка.

В процедурном кабинете тоже было шумно от скандалов стоявших в очереди людей — каждый хотел быть первым. В приемный кабинет впускали по два пациента: оформляли направление и вносили в базу данных.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«Что в сухом остатке: потратил три часа времени, голодный и злой получил укол в плечо, легкие спазмы в области правой груди и доковылял до дома. Какой-то благодушный настрой и понимание, что дальше будет только хуже, если это броуновское движение не упорядочить, позволило пройти тест на толерантность ко всему этому бардаку», — подытожил Артем.

Рассказать о своем опыте он решил для того, чтобы другие смогли «как-то настроиться или, вернее, встроиться в систему и пройти уже вакцинацию с минимальными потерями».

Ранее иркутские журналисты «прошлись по хронике вранья» и оценили, как в регионе не идет вакцинация от ковида.

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