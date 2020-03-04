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Жизнь

Настя Ивлеева сделала пародию на сибирского депутата ГД и экс-сенатора с пышной прической

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в своем Instagram фотожабы в различных образах.

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
www.instagram.com/_agentgirl_/

Ивлеева предстала в образах новосибирского депутата Госдумы Веры Ганзя и бывшего сенатора Совфеда от Хакасии Валентины Петренко.

На опубликованных фото блогер «наложила» свое лицо на оригинальные кадры, в центре которых представители российской политики.

Ганзя славится своими смелыми высказываниями в Госдуме. Так, в 2016 году она пожаловалась на график работы депутатов и переработки, при которых «надо прийти домой и еще мужей покормить».

В 2018 году она пожаловалась, что при зарплате в 380 тыс. рублей остаются одни долги по кредитной карте. После объяснила, что тратит много средств на благотворительность.

В 2019 году Ганзя раскритиковала Лесной закон и заявила, что тушить пожары в Сибири должна федеральная власть. Также она предложила штрафовать представителей власти за оскорбление граждан.

Валентина Петренко в ноябре 2018 года покинула Совфед, в котором трудилась 16 лет. Ее также можно назвать экстраординарным политиком. К примеру, она предложила запретить называть детей экзотическими именами.

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