Настя Ивлеева сделала пародию на сибирского депутата ГД и экс-сенатора с пышной прической

Ивлеева предстала в образах новосибирского депутата Госдумы Веры Ганзя и бывшего сенатора Совфеда от Хакасии Валентины Петренко.
На опубликованных фото блогер «наложила» свое лицо на оригинальные кадры, в центре которых представители российской политики.
Ганзя славится своими смелыми высказываниями в Госдуме. Так, в 2016 году она пожаловалась на график работы депутатов и переработки, при которых «надо прийти домой и еще мужей покормить».
В 2018 году она пожаловалась, что при зарплате в 380 тыс. рублей остаются одни долги по кредитной карте. После объяснила, что тратит много средств на благотворительность.
В 2019 году Ганзя раскритиковала Лесной закон и заявила, что тушить пожары в Сибири должна федеральная власть. Также она предложила штрафовать представителей власти за оскорбление граждан.
Валентина Петренко в ноябре 2018 года покинула Совфед, в котором трудилась 16 лет. Ее также можно назвать экстраординарным политиком. К примеру, она предложила запретить называть детей экзотическими именами.