Недружественный лосось начал нереститься в Арктике

Группа американских ученых заявила, что некоторые виды лосося начали нереститься в водоразделе Северного Ледовитого океана.

Кета нерестилась в реках Анактувук и Иткиллик на севере Аляски, указывает Газета.Ru. Эти реки впадают в реку Колвилл, а та, в свою очередь, в океан.

По словам исследователей, этому способствовало глобальное потепление.

Между тем лосось-зомби готовится атаковать атлантическую форель. Норвегия готовится к отражению рекордного нашествия «русской горбуши».

Два года назад она заполонила норвежские реки. Этим летом она вернется на нерест — по прогнозам, порядка 150 тыс. особей.

Норвежские власти обеспокоены тем, что горбуша может подорвать запасы атлантического лосося и форели.

У этого вида горбуши есть множество названий в Норвегии — «тихоокеанский лосось», «русский лосось», «лосось-зомби», «северонорвежский таракан»