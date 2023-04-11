Несколько светофоров отключат в центре Барнаула утром 11 апреля

Светофоры не будут работать с 10:00 до 11:30. Их отключат в следующих местах:
- На перекрестке пр. Красноармейского и ул. Молодежной;
- На перекрестке ул. Молодежной и Ядринцева;
- В районе дома № 112 по пр. Красноармейскому;
- В районе дома № 66 по ул. Молодежной.
Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения.
«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, регулировщиков Госавтоинспекции», — предупреждают в ведомстве.
Ранее движение всех видов транспорта перекрыли по дороге в Новичихинском районе из-за размытой дороги.