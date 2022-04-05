5 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Netflix заморозил проекты с участием Уилла Смита после скандала на «Оскаре»

Стриминговый сервис Netflix приостановил съемки картины Fast and Loose с Уиллом Смитом инцидента на премии «Оскар», когда актер ударил по лицу ведущего Криса Рока за неудачную шутку о его жене.

Уилл Смит и Джейден.
Уилл Смит и Джейден.
kulturologia.ru

В фильме рассказывается о главаре преступной группировки, который потерял память после нападения. Постепенно он узнает, что вел двойную жизнь и как криминальный авторитет, и как агент ЦРУ.

Картину снимает режиссер Дэвид Литч («Дэдпул 2», «Джона Уика»). Но тот отказался от работы над ней и начал работу над другим фильмом для Universal.

Пока неизвестно, заменит ли Netflix актера и режиссера фильма или просто заморозит проект, пишет «Лента».

Сообщается, что после скандала на «Оскаре» Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США. Он также публично извинился перед Крисом Роком и сказал, что ему стыдно за свои действия.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость