Netflix заморозил проекты с участием Уилла Смита после скандала на «Оскаре»

Стриминговый сервис Netflix приостановил съемки картины Fast and Loose с Уиллом Смитом инцидента на премии «Оскар», когда актер ударил по лицу ведущего Криса Рока за неудачную шутку о его жене.

В фильме рассказывается о главаре преступной группировки, который потерял память после нападения. Постепенно он узнает, что вел двойную жизнь и как криминальный авторитет, и как агент ЦРУ.

Картину снимает режиссер Дэвид Литч («Дэдпул 2», «Джона Уика»). Но тот отказался от работы над ней и начал работу над другим фильмом для Universal.

Пока неизвестно, заменит ли Netflix актера и режиссера фильма или просто заморозит проект, пишет «Лента».

Сообщается, что после скандала на «Оскаре» Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США. Он также публично извинился перед Крисом Роком и сказал, что ему стыдно за свои действия.