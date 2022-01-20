20 января -13°C
﻿
Жизнь

Нежнее нежного. ТОП-3 простых сыра, которые можно приготовить дома

Всемирный день любителей сыра отмечают 20 января. Легкие рецепты вкусных домашних сыров — в подборке altapress.ru.

Сыр.
Сыр.
опубликовано на yapokupayu.ru
1
С зеленью и чесноком

Ингредиенты

  • Молоко — 2 литра;
  • Соль — 2 столовых ложки;
  • Сметана — 400 г;
  • Яйцо куриное — 6 штук;
  • Кефир или йогурт — 250−300 мл;
  • Чеснок и зелень — по вкусу.
Сыры.
Сыры.
Дмитрий Лямзин

Приготовление

В кастрюле с толстым дном вскипятите молоко с солью так, чтобы оно не пригорело. Соедините молоко с яйцами, взбитыми со сметаной или кефиром, и продолжайте нагревать его на плите. Не забывайте помешивать будущий сыр.
Когда молоко превратится в творог, а сыворотка отделится и «всплывет», выключите огонь. Пусть масса настоится примерно 15 минут. Затем выложите ее на марлю, сложенную в дуршлаг в два слоя.
Когда сыворотка стечет, хорошо перемешайте сыр с надавленным чесноком и нарубленной зеленью. Плотно закройте угощение марлей со всех сторон и поместите под пресс весом 1 кг.
Уберите сыр в холодильник на 4−5 часов. Готово!

2
Из творога

Ингредиенты

  • Творог — 500 г;
  • Сода пищевая — 1 чайная ложка;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Яйцо куриное — 2 штуки;
  • Масло сливочное топленое — 50 г.
Творог.
Творог.
СС0

Приготовление

Перетрите творог вилкой до однородности, соедините его с солью, содой и яйцами. Тщательно перемешайте массу, а затем утрамбуйте ее в миске и дайте настояться 4−6 часов. После этого хорошо смажьте сковороду (желательно чугунную или с двойным дном) сливочным маслом и небольшими порциями выложите на нее творог с яйцами. Растапливайте сыр в масле на медленном огне. Когда он станет однородным, перелейте его в удобную посуду. Можно подавать!

3
Творожный сыр из кефира

Ингредиенты

  • Кефир 2,5% — 900 мл.

Кефир.
Кефир.
HeaClub.ru.

Приготовление

Заморозьте 900 мл кефира в упаковке. Получившийся «ледяной» кефир поместите в сито, застеленное двумя слоями марли, и оставьте размораживаться при комнатной температуре на несколько часов. Когда кефир разморозится, а сыворотка с него стечет, плотно оберните будущий творожный сыр марлей. Уберите массу под пресс в холодильник на 12−15 часов.
Продукт готов, если с него перестала стекать сыворотка. Приятного аппетита!

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость