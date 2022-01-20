Нежнее нежного. ТОП-3 простых сыра, которые можно приготовить дома

Ингредиенты
- Молоко — 2 литра;
- Соль — 2 столовых ложки;
- Сметана — 400 г;
- Яйцо куриное — 6 штук;
- Кефир или йогурт — 250−300 мл;
- Чеснок и зелень — по вкусу.
Приготовление
В кастрюле с толстым дном вскипятите молоко с солью так, чтобы оно не пригорело. Соедините молоко с яйцами, взбитыми со сметаной или кефиром, и продолжайте нагревать его на плите. Не забывайте помешивать будущий сыр.
Когда молоко превратится в творог, а сыворотка отделится и «всплывет», выключите огонь. Пусть масса настоится примерно 15 минут. Затем выложите ее на марлю, сложенную в дуршлаг в два слоя.
Когда сыворотка стечет, хорошо перемешайте сыр с надавленным чесноком и нарубленной зеленью. Плотно закройте угощение марлей со всех сторон и поместите под пресс весом 1 кг.
Уберите сыр в холодильник на 4−5 часов. Готово!
Ингредиенты
- Творог — 500 г;
- Сода пищевая — 1 чайная ложка;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Яйцо куриное — 2 штуки;
- Масло сливочное топленое — 50 г.
Приготовление
Перетрите творог вилкой до однородности, соедините его с солью, содой и яйцами. Тщательно перемешайте массу, а затем утрамбуйте ее в миске и дайте настояться 4−6 часов. После этого хорошо смажьте сковороду (желательно чугунную или с двойным дном) сливочным маслом и небольшими порциями выложите на нее творог с яйцами. Растапливайте сыр в масле на медленном огне. Когда он станет однородным, перелейте его в удобную посуду. Можно подавать!
Ингредиенты
-
Кефир 2,5% — 900 мл.
Приготовление
Заморозьте 900 мл кефира в упаковке. Получившийся «ледяной» кефир поместите в сито, застеленное двумя слоями марли, и оставьте размораживаться при комнатной температуре на несколько часов. Когда кефир разморозится, а сыворотка с него стечет, плотно оберните будущий творожный сыр марлей. Уберите массу под пресс в холодильник на 12−15 часов.
Продукт готов, если с него перестала стекать сыворотка. Приятного аппетита!