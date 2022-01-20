Нежнее нежного. ТОП-3 простых сыра, которые можно приготовить дома

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С зеленью и чесноком

Ингредиенты

Молоко — 2 литра;

Соль — 2 столовых ложки;

Сметана — 400 г;

Яйцо куриное — 6 штук;

Кефир или йогурт — 250−300 мл;

Чеснок и зелень — по вкусу.

Сыры. Дмитрий Лямзин

Приготовление

В кастрюле с толстым дном вскипятите молоко с солью так, чтобы оно не пригорело. Соедините молоко с яйцами, взбитыми со сметаной или кефиром, и продолжайте нагревать его на плите. Не забывайте помешивать будущий сыр.

Когда молоко превратится в творог, а сыворотка отделится и «всплывет», выключите огонь. Пусть масса настоится примерно 15 минут. Затем выложите ее на марлю, сложенную в дуршлаг в два слоя.

Когда сыворотка стечет, хорошо перемешайте сыр с надавленным чесноком и нарубленной зеленью. Плотно закройте угощение марлей со всех сторон и поместите под пресс весом 1 кг.

Уберите сыр в холодильник на 4−5 часов. Готово!