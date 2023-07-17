Новая волна аномальной жары до +34 градусов надвигается на Алтайский край

Алтайские синоптики предсказали очередной период жары в регионе, сообщает ГУ МЧС по краю.

Аномальная температура от +30 градусов и выше установится в западных и южных районах края с 18 по 24 июля.

Максимально высокую температуру воздуха ожидают 19 июля в Рубцовской и Змеиногорской зонах - до +34 градусов.

Высокую пожароопасность с 18 по 21 июля ожидают в Баевском, Шелаболихинском, Волчихинском, Змеиногорском, Поспелихинском, Рубцовском, Угловском, Усть-Калманском, Шипуновском и Чарышском районах, а также в Рубцовске.

В МЧС напоминают правила безопасности в сильную жару - не находиться долго на солнце, прятаться в тени, носить светлую одежду и головной убор и пить больше воды.

Кстати, в алтайском Минздраве подробно рассказали о признаках теплового удара и как уберечь себя в жару.

Ранее стало известно, когда экстремальная жара покинет Алтайский край и придет прохлада.