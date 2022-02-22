Новая «Золушка» с темнокожим феем лидирует на «Оскаре» в зрительском голосовании на лучший фильм

Ранее лидерскую позицию в голосовании занимали картины «Человек-паук: Нет пути домой» и режиссерская версия «Лиги Справедливости» Зака Снайдера.
В СМИ отмечают, что новая «Золушка», которая вышла на платформе Amazon, не понравилась критикам: её рейтинг на IMDb — 4,2.
В новом прочтении детской сказки у Золушки появляется гендерно-нейтральная фея-крестная в исполнении актера Билли Портер. Главную роль сыграла певица Камила Кабельо, принца — Николас Галицын, а короля — Пирс Броснан. Премьера картины прошла 3 сентября 2021 года.
Онлайн-голосование на премию «Оскар» завершится 3 марта.