22 февраля -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Новая «Золушка» с темнокожим феем лидирует на «Оскаре» в зрительском голосовании на лучший фильм

Мюзикл «Золушка», в котором роль феи-крестной сыграл актер Билли Портер, лидирует в Twitter-голосовании за лучший фильм года. Победитель зрительского голосования получит премию «Оскар», пишет «Российская газета».

Билли Портер в роли феи-крестной.
Билли Портер в роли феи-крестной.
Amazon Prime Video.

Ранее лидерскую позицию в голосовании занимали картины «Человек-паук: Нет пути домой» и режиссерская версия «Лиги Справедливости» Зака Снайдера.

В СМИ отмечают, что новая «Золушка», которая вышла на платформе Amazon, не понравилась критикам: её рейтинг на IMDb — 4,2.

В новом прочтении детской сказки у Золушки появляется гендерно-нейтральная фея-крестная в исполнении актера Билли Портер. Главную роль сыграла певица Камила Кабельо, принца — Николас Галицын, а короля — Пирс Броснан. Премьера картины прошла 3 сентября 2021 года.

Онлайн-голосование на премию «Оскар» завершится 3 марта.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость