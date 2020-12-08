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Жизнь

Новейший британский авианосец сломался из-за воды

Британский авианосец HMS Prince of Wales отправился на долгосрочный ремонт из-за попадания воды в машинное отделение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

Авианосец "Гарри Трумэн".
Авианосец "Гарри Трумэн".
СС0

Авианосец стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов пострадал из-за аварии — прорыва труб в системе пожаротушения.

В результате инцидента в машинное отделение хлынула морская вода, более чем на сутки затопившая электрооборудование.

«На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы», — рассказал собеседник издания.

Корабль не сможет принять учение в запланированных ранее совместных учениях с США и должен будет остаться в порту Портсмута до весны.

Он также отметил, что подготовка совместных с США учений «планировалась годами», и теперь Великобритания оказалась в затруднительном положении.

Напомним, в декабре 2019 года произошел пожар на российском «Адмирале Кузнецове». СМИ сообщили, что ущерб — как «новый авианосец».

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