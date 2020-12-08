Новейший британский авианосец сломался из-за воды

Авианосец стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов пострадал из-за аварии — прорыва труб в системе пожаротушения.
В результате инцидента в машинное отделение хлынула морская вода, более чем на сутки затопившая электрооборудование.
«На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы», — рассказал собеседник издания.
Корабль не сможет принять учение в запланированных ранее совместных учениях с США и должен будет остаться в порту Портсмута до весны.
Он также отметил, что подготовка совместных с США учений «планировалась годами», и теперь Великобритания оказалась в затруднительном положении.
Напомним, в декабре 2019 года произошел пожар на российском «Адмирале Кузнецове». СМИ сообщили, что ущерб — как «новый авианосец».