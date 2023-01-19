Новый канализационный коллектор проведут в парке Изумрудный в Барнауле

Плановые работы по сооружению 600-мм канализационного коллектора начали в парке Изумрудный в Барнауле. Об этом сообщил барнаульский общественник Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

«Вот такая труба сейчас лежит поперек велодорожки в парке «Изумрудный», — прокомментировал фотографии Владислав Вакаев.

На самом деле это будущий канализационный коллектор. Трубу прокладывают от стадиона «Клевченя» в сторону ВРЗ. Потом коллектор пойдет через парк в сторону пр. Комсомольского.

Работы идут методом горизонтального бурения — этого добились общественники. Благодаря этому, деревья и кусты останутся целыми.

«Есть уверенность, что этот сложный, но такой важный для города проект будет выполнен с соблюдением всех норм и правил. Получит от этого пользу и парк», — заявил Вакаев.

Вакаев подчеркнул, что на данный момент через парк Изумрудный проходит старый «плохо пахнущий» коллектор, который может выйти из строя в любой момент.