Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
288

Новогодние каникулы в стиле диско: барнаульцев приглашают на детские праздники

3 и 5 января на территории торгового центра «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) пройдут новогодние праздники для малышей.

Новогодние каникулы.
Новогодние каникулы.
СС0

3 января в 9:00 и в 10:30 ребятишек до 4-х лет ждет «Малышник». Во время интерактивной развлекательной программа «Уши, лапы, хвост» детям расскажут о забавных приключениях мышки Маруси, которая отправится к Деду Морозу в надежде на исполнение самой заветной мечты.

Кроме того, гости события встретятся с самой настоящей шиншиллой по имени Швепс!

Афиша.
Афиша.
ТЦ «Праздничный»

5 января в торговом центре состоится праздник «Ёлка-Диско». Для детей от 5 до 7 лет в 17:00, а для ребятишек от 7 до 12 лет в 18:30.

Для гостей пройдет развлекательная программа с дискотекой и серебряным шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, мышкой Марусей и леди Блестящей.

Все желающие смогут обзавестись на празднике временным блеск-тату и, конечно, сделать фото с шиншиллой Швепсом.

Вход платный. Бронирование по номеру: 60−80−99

Количество мест ограничено!⠀

Подробности в Инстаграме

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость