Новогодние каникулы в стиле диско: барнаульцев приглашают на детские праздники

3 и 5 января на территории торгового центра «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) пройдут новогодние праздники для малышей.

3 января в 9:00 и в 10:30 ребятишек до 4-х лет ждет «Малышник». Во время интерактивной развлекательной программа «Уши, лапы, хвост» детям расскажут о забавных приключениях мышки Маруси, которая отправится к Деду Морозу в надежде на исполнение самой заветной мечты.

Кроме того, гости события встретятся с самой настоящей шиншиллой по имени Швепс!

Афиша. ТЦ «Праздничный»

5 января в торговом центре состоится праздник «Ёлка-Диско». Для детей от 5 до 7 лет в 17:00, а для ребятишек от 7 до 12 лет в 18:30.

Для гостей пройдет развлекательная программа с дискотекой и серебряным шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, мышкой Марусей и леди Блестящей.

Все желающие смогут обзавестись на празднике временным блеск-тату и, конечно, сделать фото с шиншиллой Швепсом.

Вход платный. Бронирование по номеру: 60−80−99

Количество мест ограничено!⠀

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