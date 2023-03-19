Новосибирские депутаты опробовали огнемет для борьбы с гололедом

По словам депутата горсовета Василия Стрекалова, это была демонстрация для жителей города. Такой способ борьбы со льдом серьезной опасности для людей не представляет.
«Мы показали нашим жителям, что мы в постоянном поиске. Мы настраиваем их на креатив. Мы уже нашли еще одно интересное решение», — рассказал Василий Стрекалов.
Следующая на очереди для испытаний — виброплита, которой трамбуют асфальт. Существует определенная насадка, которая может уничтожить лед без ущерба асфальту.
Ранее мы рассказали, как выбираются со двора жители барнаульской многоэтажки.