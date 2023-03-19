19 марта
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Жизнь

Новосибирские депутаты опробовали огнемет для борьбы с гололедом

На очереди — испытания другой, не менее изысканной технологии, сообщает «Подъем».

Борьба с гололедом.
Борьба с гололедом.
"Подъем"

По словам депутата горсовета Василия Стрекалова, это была демонстрация для жителей города. Такой способ борьбы со льдом серьезной опасности для людей не представляет.

«Мы показали нашим жителям, что мы в постоянном поиске. Мы настраиваем их на креатив. Мы уже нашли еще одно интересное решение», — рассказал Василий Стрекалов.

Следующая на очереди для испытаний — виброплита, которой трамбуют асфальт. Существует определенная насадка, которая может уничтожить лед без ущерба асфальту.

Ранее мы рассказали, как выбираются со двора жители барнаульской многоэтажки.

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