Новосибирские депутаты опробовали огнемет для борьбы с гололедом

На очереди — испытания другой, не менее изысканной технологии, сообщает «Подъем».

По словам депутата горсовета Василия Стрекалова, это была демонстрация для жителей города. Такой способ борьбы со льдом серьезной опасности для людей не представляет.

«Мы показали нашим жителям, что мы в постоянном поиске. Мы настраиваем их на креатив. Мы уже нашли еще одно интересное решение», — рассказал Василий Стрекалов.

Следующая на очереди для испытаний — виброплита, которой трамбуют асфальт. Существует определенная насадка, которая может уничтожить лед без ущерба асфальту.

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