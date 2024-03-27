27 марта
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Жизнь

Новосибирский «Элтон-бар» подозревают в экстремизме. Они решили сменить название

Правоохранители квалифицировали деятельность руководства «Элтон-бара», как экстремистскую, об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

Таким образом, в работе бара увидели признаки уголовного преступления по ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

Отмечается, что заведение на протяжении нескольких лет организовывало мероприятия по продвижению ЛГБТ*. В них были вовлечены как молодые, так и взрослые люди.

В связи с новым законом о запрете ЛГБТ*-деятельности, мероприятия клуба являются запрещенной.

После многочисленных обращений руководителем бара Артемом Демченко было принято решение сменить название заведения.

Сам Демченко отметил, что информация о мероприятиях устаревшая и они уже давно не проводят такого рода вечеринки. И травести-шоу, на которых акцентируют внимание активисты, в нем не проходят.

*организация запрещена и признана экстремистской на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в клипе Баскова обнаружили пропаганду ЛГБТ*.

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