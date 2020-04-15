Новосибирский зоопарк принял спецмеры для защиты скучающих обезьян от вируса

С 28 марта зоопарк закрыли для посетителей. Директор учреждения Андрей Шило рассказал о специальных мерах для защиты человекообразных обезьян.

«Более жесткие меры у нас введены при работе с человекообразными обезьянами в павильонах: за ними закреплены конкретные сотрудники, которые не передвигаются между павильонами и не контактируют с другими сотрудниками. На каждый вольер закреплен свой человек», — подчеркнул Шило.

По его словам, есть подтвержденные сведения о том, что вирусом могут заболеть человекообразные обезьяны, «которые в принципе болеют всем тем же, чем и люди». Также есть риск у куницеобразных — хорьки, норки и т.д.

«Подтверждено, что у копытных его не может быть, по кошачьим пока нет официальных заявлений», — уточнил директор зоопарка.

Примечательно, что китайские ученые провели исследование о воздействии коронавируса на некоторых животных и выяснили, что наиболее чувствительными являются кошки и хорьки. Кроме того, в России создана первая тест-система диагностики для кошек и собак.

Обезьяна. архив ООО «Барнаульский Зоопарк «Лесная сказка»

Шило подчеркнул, что шимпанзе, орангутаны и гиббоны больше других животных переживают из-за отсутствия посетителей в закрытом зоопарке, поскольку «скучают по вниманию, которое им всегда уделяют».

Ранее altapress.ru рассказал, как звери в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» страдают из-за отсутствия посетителей.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников со словами «на зверей не больше, чем на людей» распорядился выделить деньги на помощь местному зоопарку.