9 ноября
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Жизнь

Ну где же ручки. Когда и где пройдет концерт «Руки Вверх!» в Барнауле

Легендарная группа «Руки Вверх!» выступит для барнаульцев известными хитами уже в ноябре. Altapress.ru рассказывает, когда пройдет концерт, что от него ждать и как на него попасть.

Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"
Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"
Дмитрий Лямзин
1
Когда и где пройдет концерт в Барнауле?

Концерт «Руки Вверх!» пройдет 16 ноября в 19:00 в дворце спорта «Титов-Арена». Праздничный тур по всей России посвящен 25-летию группы.

2
Что готовят организаторы?

Организаторы обещают новую программу шоу с неизменными хитами. Песни представят в новом оформлении.

Уникальные световые и видео- инсталляции, специальные звездные гости концерта — все это будет ждать фанатов.

«Зрителя накроет волной воспоминаний, затронув каждую клеточку души, пройдемся легендарными хитами столетия по уголкам памяти», — пишут организаторы.

Концерт &quot;Руки вверх&quot; на барнаульской &quot;Карандин-Арене&quot;
Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене»
Дмитрий Лямзин
3
Как подбадривает фанатов Сергей Жуков?

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков обещает, что «будет круто» и зрители запомнят шоу надолго.

«За два года пандемии мы успели соскучиться по выступлениям величайшего масштаба, по восторженным взглядам своей аудитории, аплодисментам и оглушительным крикам своих поклонников. Но что есть заточение, как не период подготовки, чтобы ворваться в Ваши сердца с удвоенной мощью?» — поддерживают организаторы концерта.

Концерт &quot;Руки вверх&quot; на барнаульской &quot;Карандин-Арене&quot;
Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене»
Дмитрий Лямзин
4
Сколько стоят билеты?

Цена билетов начинается от 2,2 тыс. рублей (на танцпол).

  • Места первого и одиннадцатого секторов стоят от 2,2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
  • Стоимость мест второго и двенадцатого сектора — 2,8 тыс. рублей.
  • Места десятого сектора стоят от 2,8 до 3,4 тыс. рублей.
  • Билетов на третий и девятый сектора нет.
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