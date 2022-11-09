Ну где же ручки. Когда и где пройдет концерт «Руки Вверх!» в Барнауле

Концерт «Руки Вверх!» пройдет 16 ноября в 19:00 в дворце спорта «Титов-Арена». Праздничный тур по всей России посвящен 25-летию группы.
Организаторы обещают новую программу шоу с неизменными хитами. Песни представят в новом оформлении.
Уникальные световые и видео- инсталляции, специальные звездные гости концерта — все это будет ждать фанатов.
«Зрителя накроет волной воспоминаний, затронув каждую клеточку души, пройдемся легендарными хитами столетия по уголкам памяти», — пишут организаторы.
Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков обещает, что «будет круто» и зрители запомнят шоу надолго.
«За два года пандемии мы успели соскучиться по выступлениям величайшего масштаба, по восторженным взглядам своей аудитории, аплодисментам и оглушительным крикам своих поклонников. Но что есть заточение, как не период подготовки, чтобы ворваться в Ваши сердца с удвоенной мощью?» — поддерживают организаторы концерта.
Цена билетов начинается от 2,2 тыс. рублей (на танцпол).
- Места первого и одиннадцатого секторов стоят от 2,2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
- Стоимость мест второго и двенадцатого сектора — 2,8 тыс. рублей.
- Места десятого сектора стоят от 2,8 до 3,4 тыс. рублей.
- Билетов на третий и девятый сектора нет.