Ну где же ручки. Когда и где пройдет концерт «Руки Вверх!» в Барнауле

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков обещает, что «будет круто» и зрители запомнят шоу надолго.

«За два года пандемии мы успели соскучиться по выступлениям величайшего масштаба, по восторженным взглядам своей аудитории, аплодисментам и оглушительным крикам своих поклонников. Но что есть заточение, как не период подготовки, чтобы ворваться в Ваши сердца с удвоенной мощью?» — поддерживают организаторы концерта.