Ну и денек. Заморозки, грозу и дождь прогнозируют синоптики 21 мая в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае ожидается похолодание до +2...+8 градусов. В предгорьях возможны заморозки до -2 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем потеплеет до +19...+24 градусов. По востоку ожидаются небольшие дожди, вероятны грозы.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура понизится до +5...+7 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до +21...+23 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.