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Жизнь

Ну и денек. Заморозки, грозу и дождь прогнозируют синоптики 21 мая в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают о заморозках, дождях и возможных грозах 21 мая в регионе.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае ожидается похолодание до +2...+8 градусов. В предгорьях возможны заморозки до -2 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем потеплеет до +19...+24 градусов. По востоку ожидаются небольшие дожди, вероятны грозы.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура понизится до +5...+7 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +21...+23 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

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