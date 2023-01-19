О малоизвестных «секретах» банковских карт рассказала эксперт

Клиенты российских банков могут выпустить до пяти карт, привязанных к одному счету, а носители могут быть физическими и цифровыми. Об этом агентству «Прайм» рассказала глава департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.

Как отмечает специалист, клиент банка может выпустить цифровые карты, как альтернативу пластиковым. Они также привязаны к его счету, что дает возможность совершать покупки онлайн и офлайн с помощью мобильного телефона.

«Цифровую карту невозможно потерять, а платежи полностью безопасны», ― подчеркивает эксперт.

По мнению финансиста, привязанные к одному счету сразу несколько карт могут быть удобны для родственников, если важно отслеживать расходы своих близких.

Клиент также при желании может установить запрет на операции сети или установить ограничение на максимальные траты за определенный отрезок времени.

Курзякова рассказывает, что для повышения безопасности многие банки для своих клиентов начали выпуск карт с отображением номера и данных клиента на тыльной стороне пластикового носителя.

В некоторых отделениях банков можно заказать и безымянную карту без надписей. Весь ее необходимый функционал сохранится.

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