14 июня
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Жизнь

О холодных ночах и заморозках предупреждают синоптики жителей Алтайского края

В ближайшие дни синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют холодные ночи и заморозки в регионе. О погоде - в материале altapress.ru.

Заморозки, осень.
Заморозки, осень.
СС0

Самой холодной будет ночь 15 июня. Ожидается понижение температуры до +2...+7 градусов. По западу будет немного теплее - до +12 градусов.

А вот в северных и предгорных районах на почве возможны заморозки до -1 градуса. Садоводов и огородников просят позаботиться о посадках. Altapress.ru рассказывал, как обезопасить растения в период низких температур.

В последующие ночи будет постепенно теплеть. 16 июня столбики термометров покажут +9...+14 градусов, а 17 июня - до +10...+15 градусов.

По северу местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

Днем температура составит +21...+26 градусов. 17 июня потеплеет до +31 градуса.

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