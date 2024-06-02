О погоде во второй день лета рассказали алтайские синоптики

Температура будет от +15 до +20 градусов.
Преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди.
Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Кстати, вот какие советы дают косметологи по защите кожи от солнечных лучей:
- Использовать солнцезащитный крем с не менее 30 SPF. Такая защита не даст образоваться пигментациям.
- Одеваться во все светлое. Темные оттенки привлекают солнечные лучи, от этого будет еще жарче.
- Не загорать с 10:00 до 14:00, в это время солнечные лучи наиболее активны.
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