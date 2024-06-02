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Жизнь

О погоде во второй день лета рассказали алтайские синоптики

Жители Алтайского края привыкли к дождям и холоду, но 2 июня будет тепло, сообщает ЦГМС.

Лето. Собака. Жара.
Лето. Собака. Жара.
freepik.com/Holiak

Температура будет от +15 до +20 градусов.

Преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди.

Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Кстати, вот какие советы дают косметологи по защите кожи от солнечных лучей:

  • Использовать солнцезащитный крем с не менее 30 SPF. Такая защита не даст образоваться пигментациям.
  • Одеваться во все светлое. Темные оттенки привлекают солнечные лучи, от этого будет еще жарче.
  • Не загорать с 10:00 до 14:00, в это время солнечные лучи наиболее активны.

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