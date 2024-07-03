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Жизнь

О причине популярности видео природных катастроф в соцсетях рассказали исследователи

Группа ученых выяснила причину популярности видеороликов с природными катастрофами в социальных сетях.

Команда изучила различные ураганы на онлайн-трансляциях.

Это 65 часов видеоматериалов, которые просмотрели более 1,8 млн человек и оставили более 14,3 тыс. комментариев, указывает Газета.Ru.

Исследователи выяснили, что в пострадавших от ударов стихии районах пользователи обсуждали вопросы эвакуации и других действий, связанных с ЧС.

Другие зрители общались с людьми в зоне бедствия и выражали им поддержку.

Также выяснилось, что люди смотрят кадры штормов и ураганов, чтобы оценить собственные риски.

Ранее гром и порядка 300 молний атаковали Рубцовск. Охотник за молниями Евгений Храпко фотографировал жуткое и одновременно эпичное зрелище. Плюс ко всему не поленился посчитать количество грозовых разрядов — их оказалось порядка 300.

Также Евгений показал на своих фото, как выглядит шкваловый ворот над Рубцовском.

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