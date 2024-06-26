Нередко погода преподносит сюрпризы. Сейчас в крае аномальная жара, но помните ли вы про грозу в январе или снег в конце мая? Altapress.ru собрал топ удивительных природных аномалий, который происходили в крае последние десять лет.

Гроза в январе

Самым обсуждаемым природным явлением в начале зимы 2024 года стала не метель и даже не гололед, а гроза. По Алтайскому краю раскаты грома прокатились дважды: в ночь на 9 и 11 января. При этом, 9 числа также сверкала молния, из-за которой некоторые жители Барнаула остались без электричества. А через два дня гром грянул уже дважды за ночь с интервалом в два часа.

Известно, что зимние грозы повторяются раз в 5-10 лет. Это очень редкое метеорологическое явление, которое также может сопровождаться снегом, ледяным дождем и ледяной крупой.

А согласно народным поверьям, гром в январе — к голодному году. Также грозовые раскаты предрекают государственные конфликты, катастрофы и катаклизмы.

Снег в мае

В ночь на 29 мая 2023 года в Республике Алтай выпал снег.

В предгорьях в этот день прогнозировали заморозки до -2 градусов. А по Алтайскому краю средняя температура ночью составила +2...+7 градусов. По юго-западу местами - до +12 градусов.

Дождь зимой

В январе ночью в Алтайском крае прошел ливень, следствием которого стала гололедица на дорогах. Она также стала причиной, по которой оказался в кювете большегруз на региональной трассе.

Дождь, погода. СС0

Блинчатый лед

В декабре 2017 года на одном из водоемов Алтайского края сфотографировали редкий вид льда — блинчатый. В природе такое явление встречается редко, когда температура воздуха колеблется около 0 градусов. Чаще всего блины образуются из тонкой пленки на вершине возбужденной воды, которая сбивается в круговую форму.

Блинчатый лед на Алтае. instagram.com/instaaltay/

Шкваловый ворот

Недавно над Рубцовском прошло необычное явление. Над городом висел шкваловый ворот. Шкваловый ворот образуется, когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивают облака в такую интересную форму. Шкваловый ворот нередко путают с торнадо, однако ворот не оставляет после себя таких серьезных разрушений. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра — свыше 20 м/с.

Тогда в Рубцовске после буйства стихии упало дерево прямо на жилой дом. Ветки перегородили вход в подъезд и жителям пришлось оттаскивать все вручную. Дерево таких же размеров упало на пешеходную дорожку возле рубцовского военкомата чуть не задавив женщину.

Шкваловый ворот. photoshtab.ru

Зеленая зима

В 2016 году зима в Барнауле наступила необыкновенно рано. С деревьев не успели опасть листья, а кое-где и вовсе березы и вязы были зелеными. Как тогда altapress.ru объясняли ботаники, из-за необычно теплой и сухой осени внутри листьев не успела сформироваться пробковая ткань, из-за которой они опадают. В итоге, конечно, деревья осыпались. Но те растения, которые успели дать побеги после необычайно теплого бабьего лета, могли "плохо" перезимовать и не зацвести весной.

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