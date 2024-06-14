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Жизнь

О высокой пожароопасности предупредили жителей Алтайского края

С 15 по 17 июня в западных районах Алтайского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса, сообщили в МЧС региона.

В частности, речь идет о Ключевском районе.

Спасатели отметили, что несмотря на дождливую погоду в краевой столице, из-за установившейся сухой погоды в некоторых районах края возможно увеличение количества пожаров.

В ведомстве предупредили, что природные пожары представляют серьезную опасность, и призвали не сжигать мусор, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем, чтобы избежать происшествий.

Ранее сообщалось, что очень теплую погоду обещают на выходных в Алтайском крае.

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