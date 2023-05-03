О влиянии солнечной погоды на работоспособность рассказали россияне

И солнечная погода мотивирует к труду лучше, чем ненастье.

Почти каждый второй (48%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. А некоторые респонденты указали, что ненастье не вызывает желания прогуляться, соответственно, можно сосредоточиться на работе.

Между тем стало известно, что помогает россиянам в работе, выяснил сервис Superjob. И это не солнечная погода. А взаимопонимание, терпение, педагогический опыт и поиск компромиссов.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал алтайскую молодежь оставаться жить и работать в регионе.