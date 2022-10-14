Объявляем сентябрьского победителя конкурса фотографий и рассказываем, как получить сертификат в «Горную аптеку»

Октябрьским победителем стала жительница краевой столицы София Ульянова. Она рассказывает, что бросила взгляд на ЖК «Столичный» во время прогулки.
Вдруг она увидела знакомое здание будто по-новому, особенно красивым.
Девушка говорит:
«Его геометричные элементы идеально сочетаются с другими объектами на территории комплекса. Думаю, это и есть признак того, что он грамотно вписывается в архитектуру Барнаула».
Кадр удался быстро, ведь София — фотограф. В качестве приза она выбрала сертификат в ресторан французской кухни Bufette.
Предыдущим, августовским победителем стала Кристина Субботина. Ей достался сертификат на экскурсию от «Горнуой аптеки» на пятерых!
Еще раньше, в апреле за награду боролся барнаулец Никита Романов. И выиграл. Он «щелкнул» из фоторужья ЖК «Мичурин Парк».
Отметим, что есть ряд важных условий. Объект должен быть построен не раньше января 2021 года. И еще площадь — не меньше 500 кв.м. Зато жилая это или коммерческая постройка — совсем неважно.
Лучше постройки, из всех запечатленных, определит народное голосование. По его итогам выберут лучшее здание, а его создателя наградят денежным призом!
Все условия конкурса можно прочитать здесь.
Подробности можно узнать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.