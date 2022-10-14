Объявляем сентябрьского победителя конкурса фотографий и рассказываем, как получить сертификат в «Горную аптеку»

С правилами фотосоревнования разберется даже ребенок. Нужно прислать фотографию здания, которое вы считаете наиболее симпатичным, на электронный адрес: stolicamira2022@gmail.com . Добавьте м-а-а-а-аленький комментарий о том, почему выбрали этот объект. Вуаля! Вы участник конкурса лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира». Он продлится до 10 ноября 2022 года, поэтому спешите поучаствовать! Сертификат на экскурсию от «Горной аптеки» ждет вас!

Октябрьским победителем стала жительница краевой столицы София Ульянова. Она рассказывает, что бросила взгляд на ЖК «Столичный» во время прогулки.

Вдруг она увидела знакомое здание будто по-новому, особенно красивым.

ЖК «Столичный». Фото: София Ульянова

Девушка говорит:

«Его геометричные элементы идеально сочетаются с другими объектами на территории комплекса. Думаю, это и есть признак того, что он грамотно вписывается в архитектуру Барнаула».

Кадр удался быстро, ведь София — фотограф. В качестве приза она выбрала сертификат в ресторан французской кухни Bufette.

Сертификат в ресторан Bufette. Фото Анны Зайковой

Предыдущим, августовским победителем стала Кристина Субботина. Ей достался сертификат на экскурсию от «Горнуой аптеки» на пятерых!

Еще раньше, в апреле за награду боролся барнаулец Никита Романов. И выиграл. Он «щелкнул» из фоторужья ЖК «Мичурин Парк».

Отметим, что есть ряд важных условий. Объект должен быть построен не раньше января 2021 года. И еще площадь — не меньше 500 кв.м. Зато жилая это или коммерческая постройка — совсем неважно.

Лучше постройки, из всех запечатленных, определит народное голосование. По его итогам выберут лучшее здание, а его создателя наградят денежным призом!

Все условия конкурса можно прочитать здесь.

Подробности можно узнать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.