14 октября
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Жизнь

Объявляем сентябрьского победителя конкурса фотографий и рассказываем, как получить сертификат в «Горную аптеку»

С правилами фотосоревнования разберется даже ребенок. Нужно прислать фотографию здания, которое вы считаете наиболее симпатичным, на электронный адрес: stolicamira2022@gmail.com. Добавьте м-а-а-а-аленький комментарий о том, почему выбрали этот объект. Вуаля! Вы участник конкурса лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира». Он продлится до 10 ноября 2022 года, поэтому спешите поучаствовать! Сертификат на экскурсию от «Горной аптеки» ждет вас!

ЖК «Столичный».
ЖК «Столичный».
Фото: София Ульянова

Октябрьским победителем стала жительница краевой столицы София Ульянова. Она рассказывает, что бросила взгляд на ЖК «Столичный» во время прогулки.

Вдруг она увидела знакомое здание будто по-новому, особенно красивым.

ЖК «Столичный».
ЖК «Столичный».
Фото: София Ульянова

Девушка говорит:

«Его геометричные элементы идеально сочетаются с другими объектами на территории комплекса. Думаю, это и есть признак того, что он грамотно вписывается в архитектуру Барнаула».

Кадр удался быстро, ведь София — фотограф. В качестве приза она выбрала сертификат в ресторан французской кухни Bufette.

Сертификат в ресторан Bufette.
Сертификат в ресторан Bufette.
Фото Анны Зайковой

Предыдущим, августовским победителем стала Кристина Субботина. Ей достался сертификат на экскурсию от «Горнуой аптеки» на пятерых!

Еще раньше, в апреле за награду боролся барнаулец Никита Романов. И выиграл. Он «щелкнул» из фоторужья ЖК «Мичурин Парк».

Отметим, что есть ряд важных условий. Объект должен быть построен не раньше января 2021 года. И еще площадь — не меньше 500 кв.м. Зато жилая это или коммерческая постройка — совсем неважно.

Лучше постройки, из всех запечатленных, определит народное голосование. По его итогам выберут лучшее здание, а его создателя наградят денежным призом!

Все условия конкурса можно прочитать здесь.

Подробности можно узнать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.

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