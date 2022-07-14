Как сделать фото и получить французский бонус в подарок: на примере одного барнаульца

В июне победителем в архитектурном конкурсе «Барнаул — столица мира» стал житель Барнаула Денис Ноздрачев. Он выбрал для своего чарующего кадра ЖК «Столичный» и выиграл июньский этап «соревнования» снимков. О традиционно вкусной награде, магии первого кадра и его творце — наш материал.

Фотограф рассказывает, что ему удалось поймать в объектив шпиль на закате с первого раза.

Денис Ноздачев,

июньский победитель конкурса «Барнаул — столица мира»:

Барнаул сам по себе красивый город, а в сочетании с летней зеленью, солнечным закатом и яркой архитектурой — это беспроигрышное сочетание в объективе мобильного телефона. Стараться не пришлось, само собой получилось.

О конкурсе мужчина узнал совсем просто — увидел информацию в Сети и решил отправить свою фотоработу. Выбор объекта был очевиден.

Денис Ноздачев,

июньский победитель конкурса «Барнаул — столица мира»:

ЖК «Столичный» — один из самых масштабных проектов в сфере жилой недвижимости нашего города. К тому же, это самое высокое здание в Барнауле. Несмотря на некоторые волнения горожан, которые были во время строительства, комплекс получился интересный и вполне конкурентоспособен среди федеральных застройщиков.

Собеседник уточняет, что фотокамеру использует для сохранения приятных моментов жизни. Например, взросления своего сына. Работает герой на крупном промышленном предприятии.

Однако занятность не мешает Денису уделять внимание и своим хобби. А также получать за творчество приятные призы.

Так, Ноздрачев получил сертификат в ресторан французской кухни Bufette.

Сертификат в ресторан Bufette. Фото Анны Зайковой Ресторан французской кухни с декором в стиле «Прованс». Ресторан Bufette

Аналогичные вознаграждения нашли своих хозяев в лице Виктора Тетерина и Ольги Мехонцевой, ранее приславших кадры популярного для фототворцов ЖК «Столичный».

Отличился от «коллег» житель столицы края Никита Романов. Он щелкнул из «фоторужья» не менее впечатляющий ЖК «Мичурин Парк».

Конкурс «Барнаул — столица мира» проводит компания «Первый» в сотрудничестве с altapress.ru.

Этап сбора фотоснимков продолжается. Всем, кто хочет побороться за бесплатный сертификат в ресторан Bufette, нужно прислать снимки на почту: stolicamira2022@gmail.com.

Отметим, что следующих победителей будет ждать и другие, не менее приятные выигрыши.

Напомним, что подойдут изображения любого объекта недвижимости, построенного не позже января 2021 года и имеющего площадь не менее 500 кв.м.

Все объекты пройдут во второй этап конкурса. Решающим станет народное голосование. По его итогам, архитекторы лучших барнаульских построек будут вознаграждены. Более подробные условия конкурса читайте здесь.