Обвиняемую в шпионаже уроженку Барнаула Бутину выпустили из изолятора

Уроженка Барнаула Бутина содержится в тюрьме американского города Александрии. МИД России, Посольство и адвокаты добились перевода Марии на общий режим содержания. До этого девушка провела 35 дней в «административной сегрегации» (изоляции), что обычно применяется к матерым уголовникам, пишет издание.

Российское посольство сообщает, что теперь Мария Бутина сможет гулять на свежем воздухе, пользоваться спортзалом, ходить на реабилитационные занятия, а также общаться с другими заключенными.

За что арестовали Бутину

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском Минюсте, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку.