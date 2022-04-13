13 апреля
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Жизнь

Одни пеньки. Барнаульцу не понравилась массовая вырубка деревьев в парке «Лесная сказка»

Житель Барнаула опубликовал в сообществе «Barnaul 22» фотографии из парка «Лесная сказка», где массово вырубают деревья.

Вырубка деревьев в парке "Лесная сказка"
Вырубка деревьев в парке "Лесная сказка"
Barnaul 22

Судя по кадрам, деревья вырубают в центре парка вокруг сцены.

«Посмотрите, что творят в парке „Лесная сказка“. От леса и „Сказки“ остаются пеньки. И ради чего?» — недоумевает барнаулец.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни уверены, что вырубают лишь старые и больные деревья, чтобы посадить новые. Другие утверждают, что деревья вырубили зря, потому что молодые деревца будут расти долго.

Барнаульцы пишут: «Надеюсь, пни не оставят, а будут новые деревья. На Красноармейском недалеко от „Грильницы“ спилили два старых дерева, опять оставили пни-торчки. Культура озеленения у нас странная», «Ради того, чтоб эти старые деревья не придавили никого», «У нас во дворе вкруг спилили все деревья, кроме берез (их меньшинство), с условием, что посадят новые. Два года прошло, никто и не чешется ничего садить. Пыль столбом стоит, дышать нечем».

Ранее в Барнауле в микрорайоне «Дружный» местные жители пожаловались, что ради очередной постройки были уничтожены высаженные саженцы, где обещали разбить парк.

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