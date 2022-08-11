11 августа
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Жизнь

Ограничить время ремонтных работ в домах предложили общественники

Общественная организация «Деловая Россия» выдвинула инициативу о запрете проведения шумных ремонтных работ с 20:00 до 08:00 во всех жилых домах, включая новостройки, пишут «Известия».

Новостройка в центре Барнаула.
Новостройка в центре Барнаула.
Altapress.ru

Инициативу организации, с которой она обратилась в Минстрой, поддержали в Госдуме.

Помимо повсеместного запрета на ремонтный шум в определенное время, было предложено ввести обязательный «тихий час» с 14:00 и до 16:00, а также строго запретить подобные работы в праздничные и воскресные дни.

В регионах

В настоящий момент регионы самостоятельно устанавливают правила соблюдения тишины в многоквартирных домах, а «закон о тишине» не действует в новостройках в первые полтора года после их сдачи, за исключением ночных ремонтных работ, указывает Lenta.ru.

Мнения и логика

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что в некоторых регионах необходимо соблюдать тишину в новостройках с первого дня после их ввода в эксплуатацию. По его словам, такой режим стоит распространить на все субъекты страны.

Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов назвал логичным запрет на шумные работы с 20:00 до 08:00, однако идею «тихого часа» он нашел спорной.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский счел инициативу обоснованной, но предложил допустить возможность корректировать время проведения ремонтных работ.

Ранее россиян предупредили о росте цен на услуги ремонта. Также о штрафах за ремонт пола в квартире предупредили россиян.

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