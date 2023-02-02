Омичи ворвались в парк на машине, чтобы спугнуть стаю собак, окружившую ребенка

Как передает Telegram-канал, мальчика заметили с дороги. Вокруг него вились как минимум восемь псов.
Мужчина за рулем посигналил собакам и те разбежались. Когда опасность миновала, ребенка довезли до остановки, чтобы он уехал домой.
Как сказал мальчика, он шел с тренировки и решил срезать через парк. Взрослые посоветовали ему так больше не делать.
О проблемах с бродячими собаками в Омске говорят давно. Власти о них знают, но отреагировали только после того, как одно из детей чуть не разорвали. В район пообещали направить спецов.
Ранее неизвестные оторвали собаке лапу в Бийске. Волонтеры собирают деньги на операцию.
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