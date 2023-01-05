Он родился. Как назвали алтайского ребенка, который появился на свет 1 января

Тимофей — четвертый ребенок в семье. У него есть два брата и сестра. И Тимофей, и его мама Анна Цапко чувствуют себя хорошо. Кстати, многодетной маме 28 лет.

В перинатальном центре «Дар» всем появившимся на свет в первый день года подарили милые вязаные шапочки. Для тепла и праздничного настроения.

Известно, что 1 января в перинатальном центре, помимо Тимофея, родились еще восемь малышей: шесть девочек и два мальчика. Все они здоровы.

Недавно выяснилось, что новорожденных в регионе будут тестировать на 36 генетических заболеваний.